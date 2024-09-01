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Farklı Göz Numaralarına Sahip İnsanlar İçin Bir Market Alışverişi Nasıl Gözükür?

Farklı Göz Numaralarına Sahip İnsanlar İçin Bir Market Alışverişi Nasıl Gözükür?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 10:19

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Göz bozukluğu, çoğu kişinin karşı karşıya olduğu yaygın bir sağlık sorunu. Bu, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir durum. Bu yüzden göz sağlığına dikkat etmek, büyük önem taşır. Özellikle günlük yaşamda çok basit olan bir aktivite, gözleri bozuk olan biri için oldukça zor olabilir.

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Bir optisyen farklı göz numaralarına sahip insanlar için sıradan bir market alışverişinin nasıl gözüktüğünü gösterdi.

Bir optisyen farklı göz numaralarına sahip insanlar için sıradan bir market alışverişinin nasıl gözüktüğünü gösterdi.

Elindeki mercekle market raflarını çeken kadının videosu, özellikle görme problemi yaşayanların beğenisini topladı.

Elindeki mercekle market raflarını çeken kadının videosu, özellikle görme problemi yaşayanların beğenisini topladı.

İşte o video;

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