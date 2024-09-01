Farklı Göz Numaralarına Sahip İnsanlar İçin Bir Market Alışverişi Nasıl Gözükür?

Göz bozukluğu, çoğu kişinin karşı karşıya olduğu yaygın bir sağlık sorunu. Bu, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bir durum. Bu yüzden göz sağlığına dikkat etmek, büyük önem taşır. Özellikle günlük yaşamda çok basit olan bir aktivite, gözleri bozuk olan biri için oldukça zor olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir optisyen farklı göz numaralarına sahip insanlar için sıradan bir market alışverişinin nasıl gözüktüğünü gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elindeki mercekle market raflarını çeken kadının videosu, özellikle görme problemi yaşayanların beğenisini topladı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın