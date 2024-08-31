Doğa Yürüyüşü Sırasında Bir Ayıya Denk Gelen Üç Arkadaş Hareketsiz Kalarak Olası Bir Saldırıdan Kurtuldu

Muhtemel bir ayı saldırısından kurtulmak için yere çökerek hareketsiz kalmanın işe yarayacağı teorisi, çizgi filmlere bile konu oldu bildiğiniz üzere. Ancak, bu teoriyi uygulamanın gerçek hayatta ne kadar mümkün olabileceği, mümkün olsa bile ne kadar işe yaradığı tartışma konusu elbette.