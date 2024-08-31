Görüş Bildir
Haberler
Video
Doğa Yürüyüşü Sırasında Bir Ayıya Denk Gelen Üç Arkadaş Hareketsiz Kalarak Olası Bir Saldırıdan Kurtuldu

Doğa Yürüyüşü Sırasında Bir Ayıya Denk Gelen Üç Arkadaş Hareketsiz Kalarak Olası Bir Saldırıdan Kurtuldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 19:58

İçerik Devam Ediyor

Muhtemel bir ayı saldırısından kurtulmak için yere çökerek hareketsiz kalmanın işe yarayacağı teorisi, çizgi filmlere bile konu oldu bildiğiniz üzere. Ancak, bu teoriyi uygulamanın gerçek hayatta ne kadar mümkün olabileceği, mümkün olsa bile ne kadar işe yaradığı tartışma konusu elbette.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üç arkadaş doğa yürüyüşleri sırasında bir ayıyla karşılaştı.

Üç arkadaş doğa yürüyüşleri sırasında bir ayıyla karşılaştı.

Ayı, yere çökerek hareketsiz bir şekilde bekleyen üç arkadaşa gerçekten saldırmadı.

Ayı, yere çökerek hareketsiz bir şekilde bekleyen üç arkadaşa gerçekten saldırmadı.

İşte o gergin anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın