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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kaldığı Akıl Hastanesini Yorumladı: "Akıl Hastanesinde Mantıklı Bulduğum Şeyler"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kaldığı Akıl Hastanesini Yorumladı: "Akıl Hastanesinde Mantıklı Bulduğum Şeyler"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 17:50

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Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç videolar ile karşılaşabiliyoruz. Bazıları her birimize akıl tutulması yaşatabiliyor. İnsanların hayatlarının her detayını paylaştığı bu platform, hiç olmayacak detayların da paylaşıldığı bir alana dönüştü.

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Bir genç kız, kaldığı akıl hastanesinde vlog çekti.

Bir genç kız, kaldığı akıl hastanesinde vlog çekti.

Hastanedeki detayları paylaşan genç kız videoyu "Akıl hastanesinde mantıklı bulduğum detaylar." notuyla paylaştı.

Hastanedeki detayları paylaşan genç kız videoyu "Akıl hastanesinde mantıklı bulduğum detaylar." notuyla paylaştı.

İşte o hastane;

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