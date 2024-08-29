Eşine Maç İzlerken Yemesi İçin Sofra Hazırlayan Kadın Takım Maçı Kaybedince Neye Uğradığını Şaşırdı

Futbol, bazı kişiler için sıradan bir spor olmanın ötesine geçerek, adeta bir yaşam biçimi haline geliyor. Bu kişiler, futbolu sadece bir eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda kendilerini ifade etme, sosyal çevre edinme ve hatta kimliklerini oluşturma yolu olarak görüyorlar. Ancak, bu tutkunun bazen aşırıya kaçtığı ve holiganlık boyutuna ulaştığı da bir gerçek.