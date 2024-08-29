Eşine Maç İzlerken Yemesi İçin Sofra Hazırlayan Kadın Takım Maçı Kaybedince Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_MArM...
Futbol, bazı kişiler için sıradan bir spor olmanın ötesine geçerek, adeta bir yaşam biçimi haline geliyor. Bu kişiler, futbolu sadece bir eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda kendilerini ifade etme, sosyal çevre edinme ve hatta kimliklerini oluşturma yolu olarak görüyorlar. Ancak, bu tutkunun bazen aşırıya kaçtığı ve holiganlık boyutuna ulaştığı da bir gerçek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın, eşine maçı izlerken keyifli vakit geçirmesi için sofra hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuttuğu takım maçı kaybedince sinirlerine hakim olamayan adam kendisi için hazırlanan masayı dağıttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bi daha da hazırlama abla kös kös otursun
Olurmu canım adam haklı ne olmuş kızıp masayı dagıttıysa ben olsam bende aynısını yaparım ki yaptım da sinirlenmesi normal ne var ki yani 😀
Böyle fanatik davarlar hiçbir şeyi hak etmiyor. Bir maç için deliren gün gelir sana neler yapar 👎
Bu maç varya küçüklüğümün kabusu bina komple fenerli blr araya geliyordu babam, amcam kuzenler ayy varya susmuyorlardı.. O dönemde fb. gs'yı hep yeniyordu d... Devamını Gör