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Eşine Maç İzlerken Yemesi İçin Sofra Hazırlayan Kadın Takım Maçı Kaybedince Neye Uğradığını Şaşırdı

Eşine Maç İzlerken Yemesi İçin Sofra Hazırlayan Kadın Takım Maçı Kaybedince Neye Uğradığını Şaşırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 13:48

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Futbol, bazı kişiler için sıradan bir spor olmanın ötesine geçerek, adeta bir yaşam biçimi haline geliyor. Bu kişiler, futbolu sadece bir eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda kendilerini ifade etme, sosyal çevre edinme ve hatta kimliklerini oluşturma yolu olarak görüyorlar. Ancak, bu tutkunun bazen aşırıya kaçtığı ve holiganlık boyutuna ulaştığı da bir gerçek.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_MArM...
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Bir kadın, eşine maçı izlerken keyifli vakit geçirmesi için sofra hazırladı.

Bir kadın, eşine maçı izlerken keyifli vakit geçirmesi için sofra hazırladı.

Tuttuğu takım maçı kaybedince sinirlerine hakim olamayan adam kendisi için hazırlanan masayı dağıttı.

Tuttuğu takım maçı kaybedince sinirlerine hakim olamayan adam kendisi için hazırlanan masayı dağıttı.

Kadın o görüntüleri 'Oturup ağladım' notuyla paylaştı.

İşte o video;

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lily

bi daha da hazırlama abla kös kös otursun

Cindirella Man

Olurmu canım adam haklı ne olmuş kızıp masayı dagıttıysa ben olsam bende aynısını yaparım ki yaptım da sinirlenmesi normal ne var ki yani 😀

Deniz Öz

Böyle fanatik davarlar hiçbir şeyi hak etmiyor. Bir maç için deliren gün gelir sana neler yapar 👎

gur.ebrar34

Bu maç varya küçüklüğümün kabusu bina komple fenerli blr araya geliyordu babam, amcam kuzenler ayy varya susmuyorlardı.. O dönemde fb. gs'yı hep yeniyordu d... Devamını Gör