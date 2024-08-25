Abisinin 10 Yıllık İlişkiden Sonra Yeni Tanıdığı Biriyle Evlendiğini Söyleyen Kadın Hemcinslerine Ders Verdi

Her bir ilişki, kendine has özellikleri ve dinamikleri ile farklı bir yapıya sahiptir. İişkilerin karmaşıklığı ve çeşitliliği, onları anlamayı ve yönetmeyi zorlaştıran önemli faktörlerdendir. Ancak bu karmaşıklık ve çeşitlilik, aynı zamanda pek çok ders de barındırıyor.
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Abisinin 10 yıllık ilişkisinin ardından 7 aydır tanıştığı biriyle evlendiğini söyleyen bir kadın, bu olay üzerinden diğer kadınlara bir uyarıda bulundu.
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Erkeklerin kimse için değişmeyeceğini söyleyen kadın "Erkeklere yalvarmayı kesin." dedi.
İşte o video;
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