Amcalar Akıllanmıyor: Bir Genç Sosyal Medyada Kadın Profiliyle Hesap Açarak Gelen Mesajları Okudu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-JEGL...
Sosyal medyaya Y ve Z kuşağı oldukça hakim fakat bu teknolojiyle genç tanışan nesil hala bu konuda zorluk yaşıyor. Bazı kullanıcılar, sosyal medyanın sanal dünyasında gerçekle sahteyi ayırmakta güçlük çekince de ortaya güldüren hatta başkası adına utandıran görüntüler de çıkabiliyor.
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Bir genç sosyal medyada bir kadın profiliyle hesap açtı ve gelen mesajları paylaştı.
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Kısa sürede birçok mesaj alan gencin videosu izleyenlerin sinirini bozdu.
İşte o video;
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