Amcalar Akıllanmıyor: Bir Genç Sosyal Medyada Kadın Profiliyle Hesap Açarak Gelen Mesajları Okudu

Sosyal medyaya Y ve Z kuşağı oldukça hakim fakat bu teknolojiyle genç tanışan nesil hala bu konuda zorluk yaşıyor. Bazı kullanıcılar, sosyal medyanın sanal dünyasında gerçekle sahteyi ayırmakta güçlük çekince de ortaya güldüren hatta başkası adına utandıran görüntüler de çıkabiliyor.