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Amcalar Akıllanmıyor: Bir Genç Sosyal Medyada Kadın Profiliyle Hesap Açarak Gelen Mesajları Okudu

Amcalar Akıllanmıyor: Bir Genç Sosyal Medyada Kadın Profiliyle Hesap Açarak Gelen Mesajları Okudu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 23:13

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Sosyal medyaya Y ve Z kuşağı oldukça hakim fakat bu teknolojiyle genç tanışan nesil hala bu konuda zorluk yaşıyor. Bazı kullanıcılar, sosyal medyanın sanal dünyasında gerçekle sahteyi ayırmakta güçlük çekince de ortaya güldüren hatta başkası adına utandıran görüntüler de çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-JEGL...
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Bir genç sosyal medyada bir kadın profiliyle hesap açtı ve gelen mesajları paylaştı.

Bir genç sosyal medyada bir kadın profiliyle hesap açtı ve gelen mesajları paylaştı.

Kısa sürede birçok mesaj alan gencin videosu izleyenlerin sinirini bozdu.

Kısa sürede birçok mesaj alan gencin videosu izleyenlerin sinirini bozdu.

İşte o video;

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