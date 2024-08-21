Bir Kadın Kendisine Aşık Olan Çocuğun Aşkını Nasıl Kullandığını Anlattı:“Bana Aşık Olan Çocuğu Nasıl Harcadım"

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Genç kadın, “Bana deli gibi aşık olan çocuğu nasıl harcadığımı anlatıyorum” diyerek başladığı videosunda erkek arkadaşına nasıl davrandığını anlattı.
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7 ay süren ilişkileri boyunca karşı taraftan yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilgiye mütemadiyen ters bir şekilde karşılık verdiğini anlatan kadın, bu ilgiyi 'anlatırken bile bunaldığını' belirtti.
İşte o video;
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