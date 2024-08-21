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Bir Kadın Kendisine Aşık Olan Çocuğun Aşkını Nasıl Kullandığını Anlattı:“Bana Aşık Olan Çocuğu Nasıl Harcadım"

Bir Kadın Kendisine Aşık Olan Çocuğun Aşkını Nasıl Kullandığını Anlattı:“Bana Aşık Olan Çocuğu Nasıl Harcadım"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 21:48

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Sosyal medyada, yaşadıkları ilginç ilişki deneyimlerini anlatan insanların videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Bir kadın da Amerika'da yaşadığı ilişkiyi anlattı. Fakat videosu oldukça tepki çekti.

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Genç kadın, “Bana deli gibi aşık olan çocuğu nasıl harcadığımı anlatıyorum” diyerek başladığı videosunda erkek arkadaşına nasıl davrandığını anlattı.

Genç kadın, “Bana deli gibi aşık olan çocuğu nasıl harcadığımı anlatıyorum” diyerek başladığı videosunda erkek arkadaşına nasıl davrandığını anlattı.

7 ay süren ilişkileri boyunca karşı taraftan yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilgiye mütemadiyen ters bir şekilde karşılık verdiğini anlatan kadın, bu ilgiyi 'anlatırken bile bunaldığını' belirtti.

7 ay süren ilişkileri boyunca karşı taraftan yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilgiye mütemadiyen ters bir şekilde karşılık verdiğini anlatan kadın, bu ilgiyi 'anlatırken bile bunaldığını' belirtti.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com
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