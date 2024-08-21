Kil ve Taşlardan Oluşan Karışık Tabağını Soslarıyla Birlikte Büyük Bir İştahla Katır Kutur Yiyen Kadın

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-snMChsXqc/
Toprak yeme isteği, tıp dilinde pika olarak adlandırılan bir durum. Bu durum genellikle kişinin vücudunda eksik olan mineral ve vitaminleri karşılamak için ortaya çıkar. Ancak bu durum, bazı psikolojik rahatsızlıkların da belirtisi olabilir.
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Sosyal medyada bir kadın, çeşitli toprak ve kil çeşitlerinden oluşan karışık tabağını soslarla yediği anlar paylaştı.
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Videolarında yediği ürünleri yutmadığını belirten kadının videosunu kimileri tuhaf bulurken, kimilerine ise görüntü oldukça iştah açıcı geldi.
İşte o video;
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