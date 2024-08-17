Çakal İşine Bak Kardeşim:Bir Gelin Kendi Düğününde Mikrofonu Eline Alıp Ceza'nın Yerli Plaka Şarkısını Söyledi

Düğünler, hayatın en unutulmaz anlarından biridir ve kişinin kendi tarzını ve zevklerini yansıtma fırsatı sunar. Bu özel gün, çiftlerin hayalini kurduğu ve en ince detayına kadar planladığı bir etkinliktir. Kendi zevklerine göre şekillendirebildikleri bu günde elbette kendi istedikleri gibi eğlenmek de hakları.