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Çakal İşine Bak Kardeşim:Bir Gelin Kendi Düğününde Mikrofonu Eline Alıp Ceza'nın Yerli Plaka Şarkısını Söyledi

Çakal İşine Bak Kardeşim:Bir Gelin Kendi Düğününde Mikrofonu Eline Alıp Ceza'nın Yerli Plaka Şarkısını Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 23:48

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Düğünler, hayatın en unutulmaz anlarından biridir ve kişinin kendi tarzını ve zevklerini yansıtma fırsatı sunar. Bu özel gün, çiftlerin hayalini kurduğu ve en ince detayına kadar planladığı bir etkinliktir. Kendi zevklerine göre şekillendirebildikleri bu günde elbette kendi istedikleri gibi eğlenmek de hakları.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@danacing/vide...
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Bir kadın kendi düğününde Ceza'nın Yerli Plaka şarkısını seslendirdi.

Bir kadın kendi düğününde Ceza'nın Yerli Plaka şarkısını seslendirdi.

Arkadaşları ve eşiyle birlikte doyasıya eğlendiği o anları "Dişil enerjisi düşük düğün" notuyla paylaştı.

Arkadaşları ve eşiyle birlikte doyasıya eğlendiği o anları "Dişil enerjisi düşük düğün" notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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