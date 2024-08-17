Çakal İşine Bak Kardeşim:Bir Gelin Kendi Düğününde Mikrofonu Eline Alıp Ceza'nın Yerli Plaka Şarkısını Söyledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@danacing/vide...
Düğünler, hayatın en unutulmaz anlarından biridir ve kişinin kendi tarzını ve zevklerini yansıtma fırsatı sunar. Bu özel gün, çiftlerin hayalini kurduğu ve en ince detayına kadar planladığı bir etkinliktir. Kendi zevklerine göre şekillendirebildikleri bu günde elbette kendi istedikleri gibi eğlenmek de hakları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın kendi düğününde Ceza'nın Yerli Plaka şarkısını seslendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşları ve eşiyle birlikte doyasıya eğlendiği o anları "Dişil enerjisi düşük düğün" notuyla paylaştı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın