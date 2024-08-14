Kapadokya'da Manzaraya Karşı Düğün Fotoğrafı Çektirmek İsteyen Çift Kazanın Eşiğinden Döndü

Kapadokya, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken, büyüleyici bir yer. Kendine has coğrafyası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile adeta bir açık hava müzesi gibi. Aynı zamanda peri bacaları ve havada süzülen balonlarla masal diyarı gibi görünüyor.
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Bir çift, düğün fotoğrafı çektirdikleri sırada üzerlerine gelen balonla neye uğradığını şaşırdı.
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Kazanın eşiğinden döndükleri o anlarda damadın gelini bırakıp kaçması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar;
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