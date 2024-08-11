Görüş Bildir
Haberler
Video
Birçok Kişinin Hislerine Tercüman Oldu: Bir Genç KPSS'den Önce ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Birçok Kişinin Hislerine Tercüman Oldu: Bir Genç KPSS'den Önce ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 11:03

İçerik Devam Ediyor

Hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan sınavlara, okul hayatımıza adım attığımız andan itibaren maruz kalıyoruz. Sadece okulda değil, okulumuz bittiğinde de bu süreç birçok kişi için devam ediyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9SoCA...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir genç hayatına KPSS girmeden öncesini ve sonrasını paylaştı.

Bir genç hayatına KPSS girmeden öncesini ve sonrasını paylaştı.

Gencin yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişim pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.

Gencin yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişim pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın