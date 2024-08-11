Birçok Kişinin Hislerine Tercüman Oldu: Bir Genç KPSS'den Önce ve Sonraki Hayatını Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9SoCA...
Hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olan sınavlara, okul hayatımıza adım attığımız andan itibaren maruz kalıyoruz. Sadece okulda değil, okulumuz bittiğinde de bu süreç birçok kişi için devam ediyor.
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Bir genç hayatına KPSS girmeden öncesini ve sonrasını paylaştı.
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Gencin yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişim pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.
İşte o video;
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