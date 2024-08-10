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Kız Arkadaşına Sabahın 5'inde Davulla Şaka Yapmak İsterken Arkadaşlarının Acımasız Şakasına Maruz Kalan Genç

Kız Arkadaşına Sabahın 5'inde Davulla Şaka Yapmak İsterken Arkadaşlarının Acımasız Şakasına Maruz Kalan Genç

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 21:41

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Şakalar, dostluk ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası. Bu şakalar, zaman zaman tatlı sert olabilir hatta bazen başımıza istemediğimiz belalar açabilir.

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Bir genç, sabahın erken saatinde sevgilisinin evinin önüne gidip davul çalarak ona bir şaka yapmak istedi.

Bir genç, sabahın erken saatinde sevgilisinin evinin önüne gidip davul çalarak ona bir şaka yapmak istedi.

Davulu çaldıktan sonra arabaya binip kaçmayı planlarken, arkadaşları kendisini davuluyla ortada bırakıp kaçınca ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Davulu çaldıktan sonra arabaya binip kaçmayı planlarken, arkadaşları kendisini davuluyla ortada bırakıp kaçınca ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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