Kız Arkadaşına Sabahın 5'inde Davulla Şaka Yapmak İsterken Arkadaşlarının Acımasız Şakasına Maruz Kalan Genç

Şakalar, dostluk ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası. Bu şakalar, zaman zaman tatlı sert olabilir hatta bazen başımıza istemediğimiz belalar açabilir.
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Bir genç, sabahın erken saatinde sevgilisinin evinin önüne gidip davul çalarak ona bir şaka yapmak istedi.
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Davulu çaldıktan sonra arabaya binip kaçmayı planlarken, arkadaşları kendisini davuluyla ortada bırakıp kaçınca ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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