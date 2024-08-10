Bildiğiniz Tüm Partileri Unutun: Ünlü Oyuncuların Maskeleriyle Yapılan İlginç Sürprizi İzlerken Gerileceksiniz

Bazen ünlülere duyulan hayranlık tahayyül edilemeyecek seviyelere çıkabiliyor. Bu duygu, bazen hayranın ünlüyü idealize etmesine ve onu hayatının her alanına dahil etmeye çalışmasına sebep olabiliyor.
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Bir arkadaş gurubu, içlerinden birine doğum gününde onun sevdiği oyuncuların maskeleriyle bir sürpriz hazırladı.
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Fakat ortaya planlananın dışında ürkütücü bir görüntü çıkınca, görüntüler sosyal medyada viral oldu.
İşte o kutlama;
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