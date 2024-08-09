Yusuf Dikeç Pozu Her Yerde: Rize'de Hızlı Çay İçme Yarışmasında Birinci Olan Genç Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Milli atıcımız Yusuf Dikeç, kendisine gümüş madalya getiren atışı sırasındaki rahat duruşu ile tüm dünyanın dikkatini çekti bildiğiniz üzere. Adeta bir ikon haline gelen Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da şampiyon olanlara ilham verdi. Pek çok şampiyon, madalyasını Yusuf Dikeç pozuyla kutlamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rize'de en hızlı çay içme yarışması düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmanın birincisi olan genç, birinciliğini Yusuf Dikeç pozuyla kutladı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Biz bokunu çıkarma ülkesiyiz!