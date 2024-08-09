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Milli Boksörlerimiz Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman Şampiyonlar Parkı'nda Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Milli Boksörlerimiz Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman Şampiyonlar Parkı'nda Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:55

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2024 Paris Olimpiyatları'nda fakrlı branşlarda pek çok sporcumuz ülkemize gurur yaşatmak için büyük çaba harcıyor. Boks ringinde ter döken Hatice Akbaş 'gümüş' Esra Yıldız Kahraman ise 'bronz' madalya ile göğsümüzü kabarttı.

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Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, Şampiyonlar Parkı'nda seyircileri selamladı.

Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, Şampiyonlar Parkı'nda seyircileri selamladı.

Sahnede sırt sıra Yusuf Dikeç pozu veren ikilinin o anları beğeni topladı.

Sahnede sırt sıra Yusuf Dikeç pozu veren ikilinin o anları beğeni topladı.

İşte o video;

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