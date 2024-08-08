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Kadınlar Gülle Atma Dalında Yarışan Milli Sporcumuz Emel Dereli'nin İlk Hakkında 17.02 Atttığı Anlar

Kadınlar Gülle Atma Dalında Yarışan Milli Sporcumuz Emel Dereli'nin İlk Hakkında 17.02 Atttığı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 12:44

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2024 Paris Olimpiyatları, tüm heyecanıyla devam ediyor. Ülkemizin başarılı sporcuları da, kendi disiplinlerinde üstün performans sergileyerek ülkemizi gururlandırmak ve madalya kazanmak için var güçleriyle çalışıyor.

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Kadınlar gülle atma dalında yarışan milli sporcumuz Emel Dereli'nin ilk hakkında 17.02 atttığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Kadınlar gülle atma dalında yarışan milli sporcumuz Emel Dereli'nin ilk hakkında 17.02 atttığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Milli sporcumuzun atışı beğeni topladı.

Milli sporcumuzun atışı beğeni topladı.

İşte o anlar;

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twitter.com
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twitter.com

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