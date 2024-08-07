Mansur Yavaş'ın Filenin Sultanları’nı İzlerken Görüş Açısını Kapatmamak İçin Verdiği Çaba Kameralara Yansıdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. Son derede heyecanlı geçen maçı Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu da tribünden izledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mansur Yavaş'ın maçı izlerken, arkasındaki seyircilerin görüş alanını kapatmadığından emin olmak için verdiği çaba kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürekli arkasını kontrol eden Yavaş'ın o anları beğeni topladı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın