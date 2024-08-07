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Mansur Yavaş'ın Filenin Sultanları’nı İzlerken Görüş Açısını Kapatmamak İçin Verdiği Çaba Kameralara Yansıdı

Mansur Yavaş'ın Filenin Sultanları’nı İzlerken Görüş Açısını Kapatmamak İçin Verdiği Çaba Kameralara Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 21:50

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. Son derede heyecanlı geçen maçı Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu da tribünden izledi.

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Mansur Yavaş'ın maçı izlerken, arkasındaki seyircilerin görüş alanını kapatmadığından emin olmak için verdiği çaba kameralara yansıdı.

Mansur Yavaş'ın maçı izlerken, arkasındaki seyircilerin görüş alanını kapatmadığından emin olmak için verdiği çaba kameralara yansıdı.

Sürekli arkasını kontrol eden Yavaş'ın o anları beğeni topladı.

Sürekli arkasını kontrol eden Yavaş'ın o anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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