Ülkesine İlk Kez Altın Madalya Kazandıran Kazakistanlı Judocu Yeldos Smetov Omuzlarda Taşındı

2024 Paris Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından sporcular, kendi branşlarında ter döküyor. Her biri ülkesine guru yaşatmak için büyük çaba harcıyor. Elbette ülkelerin de gözü kulağı sporculardan gelecek güzel haberlerde.
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Ülkesine ilk altın madalyayı kazandıran Kazakistanlı judocu Yeldos Smetov, ülkesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.
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Omuzlarda taşınan sporcuya lüks bir araç ve 5 odalı bir daire hediye edildi.
İşte o anlar;
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