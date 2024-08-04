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Bir TikTok Kullanıcısı Hesapladı: Yusuf Dikeç Olimpiyatlarda Ne Kadar Para Kazandı?

Bir TikTok Kullanıcısı Hesapladı: Yusuf Dikeç Olimpiyatlarda Ne Kadar Para Kazandı?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 18:13

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2024 Paris Olimpiyatları'na damgasını vuran milli atıcımız Yusuf Dikeç sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gündem oldu bildiğiniz üzere. Ekipmansız, aşırı rahat bir şekilde yaptığı atışla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Dikeç'in filmlerde oynaması bile konuşuluyor.

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Bir TikTok kullanıcısı, Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardan kaç para kazandığını hesapladı.

Bir TikTok kullanıcısı, Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardan kaç para kazandığını hesapladı.

Kazandığı miktarı asgari ücretle karşılaştıran gencin videosuna bu paranın sonuna kadar hak edildiği, asgari ücretle karşılaştırmanın doğru olmadığı yorumları geldi.

Kazandığı miktarı asgari ücretle karşılaştıran gencin videosuna bu paranın sonuna kadar hak edildiği, asgari ücretle karşılaştırmanın doğru olmadığı yorumları geldi.

İşte o video;

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