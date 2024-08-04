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Olimpiyatlarda Cirit Performanslarını Kaydederken 21. Yüzyılda Mızrakla Ölmekten Son Anda Kutulan Kameraman

Olimpiyatlarda Cirit Performanslarını Kaydederken 21. Yüzyılda Mızrakla Ölmekten Son Anda Kutulan Kameraman

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 16:21

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Geçtiğimiz günlerde, olimpiyatlarda bir jimnastikçinin trambolin performansını kaydeden kameramanın o anları sosyal medyada viral olmuş, ardından olimpiyatların arka planı merak konusu olmuştu.

Kaynak: https://x.com/OmerFarukGorcin/status/...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Olimpiyatlarda cirit performansını görüntülerken ölümden dönen kameramanın görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

Olimpiyatlarda cirit performansını görüntülerken ölümden dönen kameramanın görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

O anlara "21. yüzyılda mızrakla ölen ilk insan olacaktı." yorumları yapıldı.

O anlara "21. yüzyılda mızrakla ölen ilk insan olacaktı." yorumları yapıldı.

İşte o anlar;

Bu olay 1988 yılında maalesef gerçekten yaşanmış;

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