Olimpiyatlarda Cirit Performanslarını Kaydederken 21. Yüzyılda Mızrakla Ölmekten Son Anda Kutulan Kameraman

Kaynak: https://x.com/OmerFarukGorcin/status/...
Geçtiğimiz günlerde, olimpiyatlarda bir jimnastikçinin trambolin performansını kaydeden kameramanın o anları sosyal medyada viral olmuş, ardından olimpiyatların arka planı merak konusu olmuştu.
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Olimpiyatlarda cirit performansını görüntülerken ölümden dönen kameramanın görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.
O anlara "21. yüzyılda mızrakla ölen ilk insan olacaktı." yorumları yapıldı.
İşte o anlar;
Bu olay 1988 yılında maalesef gerçekten yaşanmış;
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