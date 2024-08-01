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Olimpiyatlarda Bir Jimnastikçinin Trambolin Performansını Kaydeden Kameramanın O Anları Viral Oldu

Olimpiyatlarda Bir Jimnastikçinin Trambolin Performansını Kaydeden Kameramanın O Anları Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 14:08

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2024 Paris Olimpiyatları başladı. Tüm dünyanın gözü kulağı, dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen sporcularda. Her biri kendi ülkelerine madalya götürmek için ter dökerken biz de ekran başında onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz.

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Olimpiyatlarda jimnastik dalında yarışan bir sporcunun performansını kaydeden kameramanın o anları sosyal medyada viral oldu.

Olimpiyatlarda jimnastik dalında yarışan bir sporcunun performansını kaydeden kameramanın o anları sosyal medyada viral oldu.

Sporcunun performansını en iyi şekilde yansıtmaya çalışan kameramanın o anları beğeni topladı.

Sporcunun performansını en iyi şekilde yansıtmaya çalışan kameramanın o anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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