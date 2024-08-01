Olimpiyatlarda Bir Jimnastikçinin Trambolin Performansını Kaydeden Kameramanın O Anları Viral Oldu

2024 Paris Olimpiyatları başladı. Tüm dünyanın gözü kulağı, dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen sporcularda. Her biri kendi ülkelerine madalya götürmek için ter dökerken biz de ekran başında onlarla aynı heyecanı paylaşıyoruz.
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Olimpiyatlarda jimnastik dalında yarışan bir sporcunun performansını kaydeden kameramanın o anları sosyal medyada viral oldu.
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Sporcunun performansını en iyi şekilde yansıtmaya çalışan kameramanın o anları beğeni topladı.
İşte o anlar;
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