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Tüm Dünya Onu Konuşuyor: Yusuf Dikeç Katıldığı Bir Canlı Yayında Tüm Yaşadıklarını Anlattı

Tüm Dünya Onu Konuşuyor: Yusuf Dikeç Katıldığı Bir Canlı Yayında Tüm Yaşadıklarını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 13:01

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2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada gümüş madalyaya hak kazanan Mili Sporcumuz Yusuf Dikeç, tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. Kendisi ekipman kullanmadan yaptığı atış sırasındaki rahat tavırlarıyla Elon Musk'ın bile dikkatini çekti.

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Yusuf Dikeç, katıldığı bir canlı yayında tüm yaşadıklarını anlattı. Milli sporcumuz o an çok rahat görünse de aslında içinde fırtınalar koptuğunu belirtti.

Yusuf Dikeç, katıldığı bir canlı yayında tüm yaşadıklarını anlattı. Milli sporcumuz o an çok rahat görünse de aslında içinde fırtınalar koptuğunu belirtti.

Geçen sene dünya şampiyonasına giderken, olimpiyatlara dört kotanın verildiğini ve yarışmadan 3 gün önce elinden silahının alındığını söyleyen Dikeç "Bu madalyayı o gün elimden silahı alanlara ve buna sessiz kalanların dışındaki sessiz kalanlara armağan ediyorum." dedi.

Geçen sene dünya şampiyonasına giderken, olimpiyatlara dört kotanın verildiğini ve yarışmadan 3 gün önce elinden silahının alındığını söyleyen Dikeç "Bu madalyayı o gün elimden silahı alanlara ve buna sessiz kalanların dışındaki sessiz kalanlara armağan ediyorum." dedi.

İşte o yayın;

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