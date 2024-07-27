Bu Nasıl Hırs? Rugby Oyuncusu Portia Woodman’ın Maçları Sırasında Girdiği Efsane Mücadele Anları

Portia Woodman, rugby dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Yeni Zelanda'nın ateşli oyuncusu, hızı, çevikliği ve oyun zekasıyla tanınıyor. Rakiplerini geride bırakan atletik yetenekleri ve sahadaki liderliği, onu kadınlar rugby sevens tarihindeki en etkileyici figürlerden biri yaptı.