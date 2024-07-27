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Bu Nasıl Hırs? Rugby Oyuncusu Portia Woodman’ın Maçları Sırasında Girdiği Efsane Mücadele Anları

Bu Nasıl Hırs? Rugby Oyuncusu Portia Woodman’ın Maçları Sırasında Girdiği Efsane Mücadele Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 20:42

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Portia Woodman, rugby dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Yeni Zelanda'nın ateşli oyuncusu, hızı, çevikliği ve oyun zekasıyla tanınıyor. Rakiplerini geride bırakan atletik yetenekleri ve sahadaki liderliği, onu kadınlar rugby sevens tarihindeki en etkileyici figürlerden biri yaptı.

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Kendine özgü stili ve tutkusu ile her maçta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Woodman'ın maçlarındaki efsane mücadele anları sosyal medyada viral oldu.

Kendine özgü stili ve tutkusu ile her maçta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Woodman'ın maçlarındaki efsane mücadele anları sosyal medyada viral oldu.

Video, kendisini ilk kez izleyenleri şoke ederken, maçlarını izlemek isteyenlerin sayısı bir hayli arttı.

Video, kendisini ilk kez izleyenleri şoke ederken, maçlarını izlemek isteyenlerin sayısı bir hayli arttı.

İşte o video;

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