Bu Nasıl Hırs? Rugby Oyuncusu Portia Woodman’ın Maçları Sırasında Girdiği Efsane Mücadele Anları

Portia Woodman, rugby dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Yeni Zelanda'nın ateşli oyuncusu, hızı, çevikliği ve oyun zekasıyla tanınıyor. Rakiplerini geride bırakan atletik yetenekleri ve sahadaki liderliği, onu kadınlar rugby sevens tarihindeki en etkileyici figürlerden biri yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine özgü stili ve tutkusu ile her maçta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Woodman'ın maçlarındaki efsane mücadele anları sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video, kendisini ilk kez izleyenleri şoke ederken, maçlarını izlemek isteyenlerin sayısı bir hayli arttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın