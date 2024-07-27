Yüksek Noktalarda Çektiği Tehlikeli Videolarla Tanınan Genç Bir Takipçisine Aynı Adrenalini Yaşattı

'roofrunnerzpavel' isimli sosyal medya kullanıcısının adrenalin dolu videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi yüksek noktalarda çektiği tehlikeli videolar ile tanınıyor.
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Kendisi şimdi de videosuna bir takipçisini dahil etti.
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Metrelerce yükseklikte, herhangi bir güvenlik olmadan takipçisiyle gerçekleştirdiği 'güven testi' tepki çekti.
İşte o video;
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