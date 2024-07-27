Bu Nasıl Eğlence? Bir Grup Arkadaş İçlerine Kamera Yerleştirdikleri Araçlarını Uçurumdan İtip Seyrettiler

Elbette, eğlenceye bakış açımız ekonomik durumumuzla yakından ilişkili. Ekonomik gücümüz arttıkça, eğlence anlayışımız da genişler ve çeşitlenir. Bu yüzden bazen insanların keyif aldığı aktiviteler bizim için anlaması çok güç olabilir.
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Yeni Zelanda'da bir grup arkadaş, arabalarını uçurumdan yuvarlayıp maç izler gibi izledi.
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Araçların içine de kamera yerleştiren gençlerin bu eğlencesi sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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