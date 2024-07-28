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Utançtan Odayı Terk Etti: Fransız Bir Ailenin Olimpiyat Açılışını Şaşkınlıkla İzlediği Anlar

Utançtan Odayı Terk Etti: Fransız Bir Ailenin Olimpiyat Açılışını Şaşkınlıkla İzlediği Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:28

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2024 Paris Olimpiyatları başladı. Olimpiyatta yarışlardan önce, açılış töreni için hazırlanan gösteriler gündem oldu. Her bir gösterinin birbirinden ilginç olduğu tören tüm dünyanın diline düştü.

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Fransız bir ailenin açılış törenini şaşkınlıkla izlediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Fransız bir ailenin açılış törenini şaşkınlıkla izlediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Aile üyelerinin şaşkınlıktan ağızları açık kalırken bir kadın utançtan odayı terk etti.

Aile üyelerinin şaşkınlıktan ağızları açık kalırken bir kadın utançtan odayı terk etti.

İşte o anlar;

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