2027’ye Muazzam Başlaman İçin Bizden Sana 10 Öneri
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Yeni yılda kendimize birçok hedef koyuyoruz. Hedeflerimizin yanında yapmak istediklerimiz için de yeni bir yılımız var aslında. Bu yeni yıla daha iyi başlayıp ertelediklerini yapmak istemez misin? 2027'ye nasıl daha iyi başlayabilirsin?
1. Uzun zamandır ertelediğin bir hobiye başlayabilirsin.
2. Bir seyahat planlaması yapabilirsin.
3. Konsersiz bir yıl geçmez!
4. Bu sene neler okuyacağının bir listesini yapabilirsin.
5. Daha önce denemediğin bir lezzeti keşfedebilirsin.
6. Telefondan uzaklaşmayı deneyebilirsin.
7. Eski bir arkadaşınla buluşma ayarlayabilirsin.
8. Yeni bir şey öğrenmeye ne dersin?
9. Anı biriktirmek için tam zamanı!
10. Hedefleri iyi belirlemek gerek.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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