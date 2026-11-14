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2027’ye Muazzam Başlaman İçin Bizden Sana 10 Öneri

etiket 2027’ye Muazzam Başlaman İçin Bizden Sana 10 Öneri

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.11.2026 - 20:16
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Yeni yılda kendimize birçok hedef koyuyoruz. Hedeflerimizin yanında yapmak istediklerimiz için de yeni bir yılımız var aslında. Bu yeni yıla daha iyi başlayıp ertelediklerini yapmak istemez misin? 2027'ye nasıl daha iyi başlayabilirsin?

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1. Uzun zamandır ertelediğin bir hobiye başlayabilirsin.

1. Uzun zamandır ertelediğin bir hobiye başlayabilirsin.

Yeni yıl demek yeni hobiler demek. Hep yapmak isteyip de ertelediğin bir hobin varsa 2027 yılı başlamak için uygun bir zaman bizce! Bu yıl isteğine göre seramik kursuna, enstrümana ya da dansa başlayabilirsin.

2. Bir seyahat planlaması yapabilirsin.

2. Bir seyahat planlaması yapabilirsin.

2027 yılı için en az bir seyahat planı yapmalısın bizce. Bunun illa büyük bir plan olmasına gerek yok elbette. Daha önce görmediğin bir şehre hafta sonu kaçamağı yapabilirsin.

3. Konsersiz bir yıl geçmez!

3. Konsersiz bir yıl geçmez!

Canlı müziğin enerjisini başka yerde bulmak zor. Yeni yıl için konser planın yoksa kaçırmaman gereken bir konser fikri verebiliriz. İki dünya yıldızını bir araya getiren bu konserde Aida Garifullina ve Murat Karahan'ı izleyebileceksin.  

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

4. Bu sene neler okuyacağının bir listesini yapabilirsin.

4. Bu sene neler okuyacağının bir listesini yapabilirsin.

Kitap okumak isteyip sürekli erteliyoruz. Ama yeni yılda bunu bir düzene oturtabilirsin. Bunun için yıl başında bir okuma listesi oluşturabilirsin. Bu sayede yıl boyunca düzenli kitap okuyabilirsin.

5. Daha önce denemediğin bir lezzeti keşfedebilirsin.

5. Daha önce denemediğin bir lezzeti keşfedebilirsin.

Yeni yılı daha keyifli hale getirmenin yolu lezzetin peşinden koşmaktan geçiyor. Daha önce hiç tatmadığın bir lezzeti tadarak küçük bir keşif yolculuğuna çıkabilirsin. Dünya mutfağından ya da geleneksel mutfağın bir lezzetini deneyerek 2027 yılını daha lezzetli hale getirebilirsin.

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6. Telefondan uzaklaşmayı deneyebilirsin.

6. Telefondan uzaklaşmayı deneyebilirsin.

Telefon hayatımızda büyük bir yere sahip. Ama arada uzaklaşmak iyi gelebilir. Sürekli sosyal medyada dolaşmak ya da bildirimleri kontrol etmek insanı yorabiliyor. O yüzden 2027 hedeflerine gün içinde telefona mola vermeyi ekleyebilirsin.

7. Eski bir arkadaşınla buluşma ayarlayabilirsin.

7. Eski bir arkadaşınla buluşma ayarlayabilirsin.

Hayat karmaşsında bazen arkadaşlarımızı ihmal edebiliyoruz. Uzun zamandır görüşemediğin bir arkadaşınla görüşmeyi bu yıl planlarının arasına ekleyebilirsin. Telefonla mesaj atmak ya da bir kahve için buluşmak kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir.

8. Yeni bir şey öğrenmeye ne dersin?

8. Yeni bir şey öğrenmeye ne dersin?

Her sene yeni bir şey öğrenmek gerekiyor aslında. Kendimizi geliştirmek için bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Sen de bu sene yeni bir dil öğrenebilir ya da ilgilini çeken bir konuda eğitim alabilirsin.

9. Anı biriktirmek için tam zamanı!

9. Anı biriktirmek için tam zamanı!

Bir yıl içinde güzel ya da kötü anlar yaşıyoruz. Ama üzerinden zaman geçince bunları unutuyoruz. O yüzden bu yıl küçük bir anı defteri tutabilirsin. Ya da bir anı kutusu hazırlayarak bir yıl boyunca yaşadıklarından küçük hatıralar biriktirebilirsin.

10. Hedefleri iyi belirlemek gerek.

10. Hedefleri iyi belirlemek gerek.

Her sene yeni yıl hedefleri belirliyoruz. Ama yıl sonunda çoğunu gerçekleştiremiyoruz. O yüzden hedef belirlerken daha gerçekçi olmak gerek. Yapılabilir hedefler seçtiğinde uygulaması daha kolay olacaktır.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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