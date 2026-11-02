Bir Anne Çocuklarını Yapay Zeka ile Hazırladığı Sahte Haber Bülteni ile Hizaya Getirdi

Pek çok ebeveynin gün içinde defalarca tekrarladığı 'odanı topla' uyarısı, çoğu zaman çocukların kulak arkası ettiği bir cümle. Çocukken hiçbirimiz odamızı topalamak için can atmazdık. Haliyle anne babalar da sözle ikna edemedikleri çocuklarını farklı yöntemlerle ikna etmeye çalışıyor. Son yıllarda teknolojinin nimetlerinden faydalanan anne babalar ise bu konuda son derece yaratıcı olabiliyor.

Bir anne, çocuklarının dağınık odalarını yapay zeka yardımıyla hazırladığı sahte bir haber bülteninde dünya gündemine taşıdı. Spikerin odalardaki oyuncak ve eşya yığınlarını son dakika haberi gibi aktardığı bülteni kanepede yan yana izleyen çocukların şaşkın bakışları kameraya yansıdı. Korkudan ne yapacağını şaşıran minikler saniyeler içerisinde odalarını tertemiz yaptı.

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