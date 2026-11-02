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Bir İçerik Üreticisi Metrobüsün Tepesinde Gizlice Yolculuk Ettiği Anları Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Metrobüsün Tepesinde Gizlice Yolculuk Ettiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 09:21

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Metrobüs neredeyse her gün kullandığımız temel ulaşım araçlarının başında geliyor. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan metrobüs hattı, ülkemizde her gün yüz binlerce kişinin trafiğe takılmadan işine ve evine ulaşmasını sağlayan en işlek toplu taşıma güzergahlarından biri. Boğaz Köprüsü'nden de geçen özel yolu, günün her saatinde yoğun bir yolcu akışına ev sahipliği yapıyor.

'sinyor_taklaci' isimli içerik üreticisi gizlice çıktığı metrobüsün tavanında yolculuk ettiği anları paylaştı. Arkadaşının yardımınıyla metrobüsün tepesine tırmanan genç, yere uzanarak yolculuk etti. Boğaz manzarasını da kaydeden gencin o anları izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi. 

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Metrobüs tavanında yolculuk çok tehlikeli!

Metrobüs tavanında yolculuk çok tehlikeli!

Metrobüsler, ayrı bir yol üzerinde yüksek hızla ilerleyen ve her gün çok sayıda yolcu taşıyan toplu taşıma araçları. Tavanında yolculuk etmek ise ani bir frende ya da hafif bir sarsıntıda bile düşmeye yol açabilir. Üstelik güzergah boyunca yaya üst geçitleri, tabelalar ve durak çatıları gibi sabit yapılar bulunuyor. Bu yapılara çarpmak ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olabiliyor.

Yolculuğun geçtiği köprü, 1973 yılında hizmete açıldı ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ilk köprü oldu. Metrobüs hattı da bu köprüyü kullanarak iki kıtayı kesintisiz biçimde birleştiriyor. Toplu taşıma araçlarında bu tarz videolar çekmeye çalışmak hem kazaya davetiye çıkarıyor hem de yolcuların ve trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle benzer girişimlerin taklit edilmemesi gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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