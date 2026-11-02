Bir İçerik Üreticisi Metrobüsün Tepesinde Gizlice Yolculuk Ettiği Anları Paylaştı

Metrobüs neredeyse her gün kullandığımız temel ulaşım araçlarının başında geliyor. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan metrobüs hattı, ülkemizde her gün yüz binlerce kişinin trafiğe takılmadan işine ve evine ulaşmasını sağlayan en işlek toplu taşıma güzergahlarından biri. Boğaz Köprüsü'nden de geçen özel yolu, günün her saatinde yoğun bir yolcu akışına ev sahipliği yapıyor.

'sinyor_taklaci' isimli içerik üreticisi gizlice çıktığı metrobüsün tavanında yolculuk ettiği anları paylaştı. Arkadaşının yardımınıyla metrobüsün tepesine tırmanan genç, yere uzanarak yolculuk etti. Boğaz manzarasını da kaydeden gencin o anları izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.

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