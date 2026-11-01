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Her Cadılar Bayramına Damga Vuran Heidi Klum Bu Seneki Halloween Partisinde Kendi Sol Eli Oldu!

Her Cadılar Bayramına Damga Vuran Heidi Klum Bu Seneki Halloween Partisinde Kendi Sol Eli Oldu!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 11:20
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Cadılar Bayramı yaklaştığında akıllara gelen ilk isimlerden biri, her yıl olduğu gibi bu sene de Heidi Klum oldu. Yıllardır birbirinden çarpıcı kostümlerle adeta bir sanat gösterisine imza atan ünlü model, New York'ta düzenlediği ve bu yıl 25. yılını kutlayan Halloween partisiyle bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti.

31 Ekim gecesi Cathédrale Restaurant'taki partiye üzerinde kırmızı 'tehlike' işaretleri bulunan bir kamyonla gelen Klum, sarı koruyucu kıyafetli oyuncuların yardımıyla yere indi. Üzerindeki kostüm, kendi sol elinin devasa ve kanlı bir kopyasıydı. Doku olarak da tamamen kendi eline benzeyen kostüm, yüzüğüyle ve manikürüyle birlikte kırmızı halıdaki herkesi şaşkına çevirdi.

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Cadılar Bayramı kostümü denince akla ilk gelen isim, her sene Heidi Klum.

Cadılar Bayramı kostümü denince akla ilk gelen isim, her sene Heidi Klum.

Heidi Klum için bu ilk değil. Kendisi her sene kostümleriyle Cadılar Bayramı'na damgasını vuruyor. Bugün onun için çok özel ve en iyi kostümü seçmek için aylarca hazırlanıyor.

Bu seneki ilhamı, kendi sol eli!

Bu seneki ilhamı, kendi sol eli!

Ünlü model, kırmızı halıda E! News'e verdiği röportajda 'Elime baktım ve vücudumu bu elin içine nasıl sığdırabilirim diye düşündüm, mutlaka bir yolu olmalıydı' dedi. Çözüm ise iki bacağı parmaklara, gövdeyi de avuç içine yerleştirmek oldu.

Parti günü kostümü giymek, yaklaşık altı saat sürdü. Ancak Klum'un ekibi protezler üzerinde aylardır çalışıyordu. Tasarımın arkasında, Emmy ödüllü özel efekt makyaj tasarımcısı Mike Marino var. Marino, bu yılki kostümün şimdiye kadar yapılmış en karmaşık kostümlerden biri olduğunu söylemişti.

Bununla da kalmıyor. Elin üzerindeki yeşil taşlı yüzük ve parmaktaki 'Tom' dövmesi, Klum'un gerçek elinin birebir kopyası. Model, bu dövmeyi evlilik gününde yaptırdığını ve kocası Tom Kaulitz'e bir gönderme olarak kostüme taşıdığını anlattı. Kırmızı ojenin nedenini ise 'Kırmızı oje hem sevdiğim bir renk hem de kırmızı halıda fotoğraflarda öne çıkıyor' sözleriyle açıkladı.

Geçen yıl Medusa olarak karşımıza çıkan Klum'un o kostümü de aylar sürmüş, 15 kişilik bir ekip tarafından elle boyanmıştı.

Kendisi parti mekanına böyle giriş yaptı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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