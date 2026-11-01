Her Cadılar Bayramına Damga Vuran Heidi Klum Bu Seneki Halloween Partisinde Kendi Sol Eli Oldu!

Ünlü model, kırmızı halıda E! News'e verdiği röportajda 'Elime baktım ve vücudumu bu elin içine nasıl sığdırabilirim diye düşündüm, mutlaka bir yolu olmalıydı' dedi. Çözüm ise iki bacağı parmaklara, gövdeyi de avuç içine yerleştirmek oldu.

Parti günü kostümü giymek, yaklaşık altı saat sürdü. Ancak Klum'un ekibi protezler üzerinde aylardır çalışıyordu. Tasarımın arkasında, Emmy ödüllü özel efekt makyaj tasarımcısı Mike Marino var. Marino, bu yılki kostümün şimdiye kadar yapılmış en karmaşık kostümlerden biri olduğunu söylemişti.

Bununla da kalmıyor. Elin üzerindeki yeşil taşlı yüzük ve parmaktaki 'Tom' dövmesi, Klum'un gerçek elinin birebir kopyası. Model, bu dövmeyi evlilik gününde yaptırdığını ve kocası Tom Kaulitz'e bir gönderme olarak kostüme taşıdığını anlattı. Kırmızı ojenin nedenini ise 'Kırmızı oje hem sevdiğim bir renk hem de kırmızı halıda fotoğraflarda öne çıkıyor' sözleriyle açıkladı.

Geçen yıl Medusa olarak karşımıza çıkan Klum'un o kostümü de aylar sürmüş, 15 kişilik bir ekip tarafından elle boyanmıştı.