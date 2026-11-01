Her Cadılar Bayramına Damga Vuran Heidi Klum Bu Seneki Halloween Partisinde Kendi Sol Eli Oldu!
Cadılar Bayramı yaklaştığında akıllara gelen ilk isimlerden biri, her yıl olduğu gibi bu sene de Heidi Klum oldu. Yıllardır birbirinden çarpıcı kostümlerle adeta bir sanat gösterisine imza atan ünlü model, New York'ta düzenlediği ve bu yıl 25. yılını kutlayan Halloween partisiyle bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti.
31 Ekim gecesi Cathédrale Restaurant'taki partiye üzerinde kırmızı 'tehlike' işaretleri bulunan bir kamyonla gelen Klum, sarı koruyucu kıyafetli oyuncuların yardımıyla yere indi. Üzerindeki kostüm, kendi sol elinin devasa ve kanlı bir kopyasıydı. Doku olarak da tamamen kendi eline benzeyen kostüm, yüzüğüyle ve manikürüyle birlikte kırmızı halıdaki herkesi şaşkına çevirdi.
Cadılar Bayramı kostümü denince akla ilk gelen isim, her sene Heidi Klum.
Bu seneki ilhamı, kendi sol eli!
Kendisi parti mekanına böyle giriş yaptı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın