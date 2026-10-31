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Yılın O Vakti Geldi: Bu Seneki Cadılar Bayramı'nda Ünlülerin İlginç Kostümleri

Yılın O Vakti Geldi: Bu Seneki Cadılar Bayramı'nda Ünlülerin İlginç Kostümleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 21:23
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Her sene olduğu gibi bu sene de Halloween, ünlü isimlerin yaratıcılıklarını ve eğlenceli tarzlarını konuşturduğu anlara sahne oldu. Kimi ikonik film ve dizi karakterlerine hayat verdi, kimi birbirinden şaşırtıcı kostümlerle herkesi şaşırttı. Yerli ve yabancı ünlüler, Cadılar Bayramı için yine birbirinden iddialı ve dikkat çekici seçimler yaptı. Bazıları nostaljik karakterlere gönderme yaparken bazıları da sınırları zorlayan görünümleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, bu yıl kim hangi kılığa girdi? Gelin, birlikte bakalım!

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Yılın bu zamanı geldiğinde ünlülerin birbirinden yaratıcı kostümlerini görmeye de alıştık.

Yılın bu zamanı geldiğinde ünlülerin birbirinden yaratıcı kostümlerini görmeye de alıştık.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı yıldızlar, Cadılar Bayramı ruhuna uygun hazırlıklarıyla karşımıza çıktı. Kimi sevilen film karakterlerine büründü, kimi ikonik isimleri yeniden canlandırdı, kimi ise akıllara gelmeyecek seçimleriyle dikkat çekti. 

Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu kostümler arasında hem çok tanıdık hem de oldukça şaşırtıcı görünümler var. Bakalım bu yıl ünlüler Halloween'de kim olmuş?

1. Kim Kardashian - North West

1. Kim Kardashian - North West

2. Paris Hilton - Addams Ailesi

2. Paris Hilton - Addams Ailesi

3. North West - Edward Scissorhands

3. North West - Edward Scissorhands

4. Deren Talu - Mia Wallace

4. Deren Talu - Mia Wallace
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5. Lisa Rinna - Kylie Jenner

5. Lisa Rinna - Kylie Jenner

6. Zendaya - Halle Berry

6. Zendaya - Halle Berry

7. Sueda Uluca - Hannah Montana

7. Sueda Uluca - Hannah Montana

8. Tate McRae - Cat Woman

8. Tate McRae - Cat Woman

9. Jennie - Suki (Hızlı ve Öfkeli)

9. Jennie - Suki (Hızlı ve Öfkeli)
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10. Tuna Tavus ve Aspenya - Popeye & Betty Boop

10. Tuna Tavus ve Aspenya - Popeye & Betty Boop

11. Cara Delevingne - Leeloo (5. Güç)

11. Cara Delevingne - Leeloo (5. Güç)

12. Sibil Çetinkaya - Carl ve Russell (Up)

12. Sibil Çetinkaya - Carl ve Russell (Up)

13. Camila Mendes ve Madelaine Petsch - Wilma & Betty

13. Camila Mendes ve Madelaine Petsch - Wilma & Betty

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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