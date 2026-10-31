Yılın O Vakti Geldi: Bu Seneki Cadılar Bayramı'nda Ünlülerin İlginç Kostümleri
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Her sene olduğu gibi bu sene de Halloween, ünlü isimlerin yaratıcılıklarını ve eğlenceli tarzlarını konuşturduğu anlara sahne oldu. Kimi ikonik film ve dizi karakterlerine hayat verdi, kimi birbirinden şaşırtıcı kostümlerle herkesi şaşırttı. Yerli ve yabancı ünlüler, Cadılar Bayramı için yine birbirinden iddialı ve dikkat çekici seçimler yaptı. Bazıları nostaljik karakterlere gönderme yaparken bazıları da sınırları zorlayan görünümleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, bu yıl kim hangi kılığa girdi? Gelin, birlikte bakalım!
Yılın bu zamanı geldiğinde ünlülerin birbirinden yaratıcı kostümlerini görmeye de alıştık.
1. Kim Kardashian - North West
2. Paris Hilton - Addams Ailesi
3. North West - Edward Scissorhands
4. Deren Talu - Mia Wallace
5. Lisa Rinna - Kylie Jenner
6. Zendaya - Halle Berry
7. Sueda Uluca - Hannah Montana
8. Tate McRae - Cat Woman
9. Jennie - Suki (Hızlı ve Öfkeli)
10. Tuna Tavus ve Aspenya - Popeye & Betty Boop
11. Cara Delevingne - Leeloo (5. Güç)
12. Sibil Çetinkaya - Carl ve Russell (Up)
13. Camila Mendes ve Madelaine Petsch - Wilma & Betty
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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