Yılın O Vakti Geldi: Bu Seneki Cadılar Bayramı'nda Ünlülerin İlginç Kostümleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı yıldızlar, Cadılar Bayramı ruhuna uygun hazırlıklarıyla karşımıza çıktı. Kimi sevilen film karakterlerine büründü, kimi ikonik isimleri yeniden canlandırdı, kimi ise akıllara gelmeyecek seçimleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu kostümler arasında hem çok tanıdık hem de oldukça şaşırtıcı görünümler var. Bakalım bu yıl ünlüler Halloween'de kim olmuş?