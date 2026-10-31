Bu Sene de Es Geçmediler: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Kutlamaları Görüntülendi
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Cadılar Bayramı kutlamaları dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne olurken, Suudi Arabistan'dan gelen manzaralar da sosyal medyada çok konuşuldu. Ülkede düzenlenen kutlamalarda ortaya çıkan kostümler, süslemeler ve etkinlik manzaraları kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı renkli bir etkinlikle kutlandı.
Kutlamalara ait olduğu belirtilen videolar sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak çok konuşuldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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