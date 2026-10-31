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Bu Sene de Es Geçmediler: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Kutlamaları Görüntülendi

Bu Sene de Es Geçmediler: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Kutlamaları Görüntülendi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:06
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Cadılar Bayramı kutlamaları dünyanın dört bir yanında renkli görüntülere sahne olurken, Suudi Arabistan'dan gelen manzaralar da sosyal medyada çok konuşuldu. Ülkede düzenlenen kutlamalarda ortaya çıkan kostümler, süslemeler ve etkinlik manzaraları kısa sürede büyük ilgi gördü. 

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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı renkli bir etkinlikle kutlandı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı renkli bir etkinlikle kutlandı.

Cadılar Bayramı heyecanı dünyanın dört bir yanında yaşanırken, Suudi Arabistan'dan gelen kutlama görüntüleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi birbirinden ilginç kostümlerle bir araya geldi. Renkli süslemeler, dikkat çeken kıyafetler ve eğlenceli anlar etkinliğe damga vurdu.

Kutlamalara ait olduğu belirtilen videolar sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak çok konuşuldu.

Cadılar Bayramı kutlamalarına ait olduğu belirtilen videolar, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde kostüm giyen katılımcıların etkinlik alanında bir araya geldiği, süslemelerin ve temaya uygun dekorların dikkat çektiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'da bu tarz organizasyonlar bir dönem mesafeli karşılanırken, Riyad Sezonu kapsamında düzenlenen Cadılar Bayramı temalı etkinlikler ilk kez 2022'de büyük ilgi görmüştü.

Bu yıl paylaşılan görüntüler de kullanıcıların gündemine oturdu. Videolar, kimi kullanıcılar tarafından ülkedeki sosyal ve kültürel değişimin bir örneği olarak yorumlanırken, etkinliğin ölçeği ve katılımcı sayısı da paylaşımların altındaki en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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