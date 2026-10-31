Bu Sene de Es Geçmediler: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Kutlamaları Görüntülendi

Cadılar Bayramı kutlamalarına ait olduğu belirtilen videolar, paylaşıldığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde kostüm giyen katılımcıların etkinlik alanında bir araya geldiği, süslemelerin ve temaya uygun dekorların dikkat çektiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'da bu tarz organizasyonlar bir dönem mesafeli karşılanırken, Riyad Sezonu kapsamında düzenlenen Cadılar Bayramı temalı etkinlikler ilk kez 2022'de büyük ilgi görmüştü.

Bu yıl paylaşılan görüntüler de kullanıcıların gündemine oturdu. Videolar, kimi kullanıcılar tarafından ülkedeki sosyal ve kültürel değişimin bir örneği olarak yorumlanırken, etkinliğin ölçeği ve katılımcı sayısı da paylaşımların altındaki en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.