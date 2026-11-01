ABD'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Cadılar Bayramı İçin Süslenen Mahalle Evlerini Paylaştı

Cadılar Bayramı yaklaştıkça dünyanın pek çok yerinde kostüm partileri ve temalı etkinlikler gündeme geliyor. Ülkemizde de son yıllarda kafelerden okullara kadar birçok yerde Cadılar Bayramı temalı süslemelere rastlamak mümkün. Ancak bu bayrama en büyük hazırlığı yapanların başında ABD'de yaşayanlar geliyor, hatta bazı mahallelerde evlerin bahçeleri adeta birer korku dekoruna dönüşüyor.

ABD'de yaşayan bir içerik üreticisi, mahallesindeki evlerin Cadılar Bayramı için nasıl süslendiğini paylaştı. Ölüm meleği figürü ve mezar taşlarıyla dolu bir malikaneden Noel Gecesi Kabusu'nun Jack ve Sally'sine, gitar çalan iskelet grubundan bebek arabasındaki korkunç bebeğe kadar birbirinden yaratıcı dekorlar görenleri hayran bıraktı.

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