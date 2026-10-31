Gösterimde Seyircileri Bayıltmıştı: Cadılar Bayramı’nda İzlemeye Cesaret İsteyen 10 Korku Filmi
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Cadılar Bayramı 31 Ekim’de kutlanırken korku severlerin en klasik planı yine evde film gecesi. John Carpenter’ın 1978 yapımı Halloween’inden Art the Clown’un kanlı Terrifier’ına kadar listedeki filmlerin ortak noktası, hikâyelerinin Cadılar Bayramı gecesi geçmesi. Kimi Jamie Lee Curtis’i yıldız yaptı, kimi gösterimde seyircileri fenalaştırdı. İşte bu gece izlenecek 10 korku filmi.
1. The Exorcist (1973)
2. Halloween (1978)
3. The Shining (1980)
4. Night of the Demons (1988)
5. Trick 'r Treat (2007)
6. Sinister (2012)
7. The Conjuring (2013)
8. Terrifier (2016)
9. Hereditary (2018)
10. Haunt (2019)
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