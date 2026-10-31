Gösterimde Seyircileri Bayıltmıştı: Cadılar Bayramı’nda İzlemeye Cesaret İsteyen 10 Korku Filmi

Ohio'daki küçük bir kasabada aynı Cadılar Bayramı gecesi yaşanan dört hikâye birbirine bağlanır. Gizli bir seri katil olan okul müdürü, bir efsanenin peşine düşen çocuklar, partiye giden genç kadınlar ve Cadılar Bayramı'ndan nefret eden huysuz bir ihtiyarın yolları kesişir. Hepsini bağlayan isim ise çuval bezinden maskesiyle Sam'dir: bu gecenin geleneklerine saygı göstermeyenleri cezalandıran minik ve ürkütücü bir figür.