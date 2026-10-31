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Gösterimde Seyircileri Bayıltmıştı: Cadılar Bayramı’nda İzlemeye Cesaret İsteyen 10 Korku Filmi

Gösterimde Seyircileri Bayıltmıştı: Cadılar Bayramı’nda İzlemeye Cesaret İsteyen 10 Korku Filmi

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 09:21 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 09:25
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Cadılar Bayramı 31 Ekim’de kutlanırken korku severlerin en klasik planı yine evde film gecesi. John Carpenter’ın 1978 yapımı Halloween’inden Art the Clown’un kanlı Terrifier’ına kadar listedeki filmlerin ortak noktası, hikâyelerinin Cadılar Bayramı gecesi geçmesi. Kimi Jamie Lee Curtis’i yıldız yaptı, kimi gösterimde seyircileri fenalaştırdı. İşte bu gece izlenecek 10 korku filmi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. The Exorcist (1973)

1. The Exorcist (1973)

Washington'da yaşayan ünlü oyuncu Chris MacNeil, 12 yaşındaki kızı Regan'ın davranışlarında açıklanamayan değişiklikler fark eder. Doktorların hiçbir açıklama getiremediği tuhaflıklar giderek korkunç bir hal alınca Chris, son çare olarak inancını sorgulayan genç rahip Karras'a başvurur. Karras ve deneyimli rahip Merrin, Regan'ın bedenini ele geçiren varlığa karşı amansız bir mücadeleye girişir.

2. Halloween (1978)

2. Halloween (1978)

Illinois'in küçük kasabası Haddonfield, 1978. Henüz 6 yaşındayken ablasını öldüren Michael Myers, 15 yıl boyunca kapatıldığı akıl hastanesinden Cadılar Bayramı arifesinde kaçar ve memleketine geri döner. Gece çöktüğünde hedefinde bebek bakıcılığı yapan liseli Laurie Strode ve arkadaşları vardır. Peşindeki doktor Loomis ise onun bir insan değil, saf kötülük olduğuna inanmaktadır.

3. The Shining (1980)

3. The Shining (1980)

Yazar olma hayalleri kuran Jack Torrance, kış boyunca kapalı kalan ve dağların arasında tek başına duran Overlook Oteli'nde bekçilik işini kabul eder. Eşi Wendy ve oğlu Danny ile birlikte otele yerleşen Jack, kar fırtınası dış dünyayla bağlarını koparınca otelin karanlık geçmişinin etkisine girer. Doğaüstü güçleri olan küçük Danny ise otelde yaşanmış dehşeti görmeye başlar.

4. Night of the Demons (1988)

4. Night of the Demons (1988)

Bir grup genç, Cadılar Bayramı gecesi yıllardır terk edilmiş ve uğursuz olduğu söylenen eski bir cenaze evinde parti vermeye karar verir. Eğlence olsun diye yaptıkları bir seans, binada uyuyan şeytani güçleri uyandırır. Evden çıkış yolu bulamayan gençler tek tek ele geçirilmeye başlar.

5. Trick 'r Treat (2007)

5. Trick 'r Treat (2007)

Ohio'daki küçük bir kasabada aynı Cadılar Bayramı gecesi yaşanan dört hikâye birbirine bağlanır. Gizli bir seri katil olan okul müdürü, bir efsanenin peşine düşen çocuklar, partiye giden genç kadınlar ve Cadılar Bayramı'ndan nefret eden huysuz bir ihtiyarın yolları kesişir. Hepsini bağlayan isim ise çuval bezinden maskesiyle Sam'dir: bu gecenin geleneklerine saygı göstermeyenleri cezalandıran minik ve ürkütücü bir figür.

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6. Sinister (2012)

6. Sinister (2012)

Gerçek suç kitapları yazan Ellison Oswalt, yeni kitabı için ailesiyle birlikte bir ailenin bahçede asılarak öldürüldüğü evin ta kendisine taşınır. Çatıda bulduğu bir kutunun içinden, farklı ailelerin yıllar içinde nasıl öldürüldüğünü gösteren eski ev videoları çıkar. Kayıtları incelemeye başlayan Ellison, her birinde aynı gizemli figürün yer aldığını fark ettiğinde ailesinin de tehlikede olduğunu anlar.

7. The Conjuring (2013)

7. The Conjuring (2013)

1971 yılında Perron ailesi beş kızıyla birlikte Rhode Island'daki eski bir çiftlik evine taşınır. Kısa sürede evde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlayınca aile, doğaüstü olayları araştıran ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'dan yardım ister. Warren'lar, evde ailenin hayatını tehdit eden karanlık bir varlığın olduğunu keşfeder.

8. Terrifier (2016)

8. Terrifier (2016)

Cadılar Bayramı gecesi partiden dönen iki genç kadın, Tara ve Dawn, gece yarısı uğradıkları bir pizzacıda tuhaf bir palyaçoyla karşılaşır. Tek kelime etmeyen, yalnızca mimikleriyle iletişim kuran Art the Clown kısa süre sonra onları gözüne kestirir. Gece ilerledikçe ıssız bir binaya sürüklenen kadınlar için hayatta kalma mücadelesi başlar.

Serinin 2022'de gelen ikinci filmi Terrifier 2 ise gösterildiği salonlarda seyircilerin bayıldığı ve fenalaştığı haberleriyle gündem olmuştu.

9. Hereditary (2018)

9. Hereditary (2018)

Annie Graham'in sırlarla dolu bir hayat süren annesi Ellen'ın ölümünün ardından ailede tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Yaşanan acı bir trajedi aileyi derinden sarsarken Annie, annesinin geçmişini araştırdıkça korkunç gerçeklerle yüzleşir. Kuşaktan kuşağa aktarılan karanlık miras, ailenin her bir ferdini adeta peşinden sürükler.

10. Haunt (2019)

10. Haunt (2019)

Cadılar Bayramı gecesi eğlenmek için dışarı çıkan bir grup üniversiteli, kasaba dışında 'ekstrem' olarak tanıtılan bir korku evi bulur. Telefonlarını girişte bırakıp içeri girdiklerinde her şey sıradan bir eğlence gibi görünür. Ancak kısa süre sonra maskeli çalışanların oyun oynamadığını ve buradan sağ çıkmanın hiç kolay olmayacağını anlarlar.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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