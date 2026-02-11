Sen Korku Filmindeki Hangi Karaktersin?

Işıklar titriyor, kapı gıcırdıyor, herkes susmuş. Korku filmlerinde hayatta kalmak sadece cesaretle değil, verilen tepkilerle de ilgili. Kimi en önde gider, kimi arkayı kollar, kimi de “ben demiştim” bakışı atar. Bu test, o karanlık senaryoda hangi role büründüğünü ortaya çıkarıyor.

Hadi teste!