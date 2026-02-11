Sen Korku Filmindeki Hangi Karaktersin?
Işıklar titriyor, kapı gıcırdıyor, herkes susmuş. Korku filmlerinde hayatta kalmak sadece cesaretle değil, verilen tepkilerle de ilgili. Kimi en önde gider, kimi arkayı kollar, kimi de “ben demiştim” bakışı atar. Bu test, o karanlık senaryoda hangi role büründüğünü ortaya çıkarıyor.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen Korku Filmindeki Hangi Karaktersin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın