Senin Kişiliğinin Bir Kokusu Olsaydı Ne Olurdu?

Bazı insanlar odaya girer girmez iz bırakır. Konuşmadan, dokunmadan… Sadece bir hisle. Çünkü herkesin görünmeyen bir kokusu vardır aslında. Kimi ferah, kimi derin, kimi baş döndürücü, kimi sakinleştirici. Bu testte karakterinin notalarını çözüyoruz. Üst notan ne, kalıcılığın nasıl, insanlarda nasıl bir iz bırakıyorsun? Hazırsan burnumuz kalbine doğru ilerliyor.