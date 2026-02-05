onedio
Aşkın Sendeki Anlamı Ne?

İnci Döşer
05.02.2026 - 13:40

Aşk herkes için aynı kelimeyle anılsa da herkesin kalbinde başka bir cümleye dönüşür. Kimi için güvenli bir liman, kimi için heyecanlı bir fırtına, kimi içinse sessiz bir anlaşmadır. Bu test, ilişkilerde neye tutunduğunu, neye uzak durduğunu ve aşkı hangi yerinden yaşadığını anlamak için hazırlandı. Cevaplarında doğru ya da yanlış yok, sadece sen varsın. 

Hadi teste!

Aşkın Sendeki Anlamı Ne?

