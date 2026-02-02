2026'dan Beklentilerini Söylüyoruz!

Yeni bir yıl yaklaşıyor ve 2026 senin için sadece bir takvim yaprağı değil. İçinde sakladığın umutlar, korkular, planlar ve “bu sefer farklı olsun” dediğin her şey sıraya girmiş seni bekliyor. Peki 2026’dan aslında ne bekliyorsun? Büyük bir kırılma mı, sakin bir toparlanma mı, yoksa her şeyi baştan yazma cesareti mi?