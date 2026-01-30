Bu Davranışları Yapıyorsan Duygusal Olarak Çökmüş Olabilirsin!

Bazen insan ağlamaz, bağırmaz, isyan etmez. Sadece yavaş yavaş içinden çekilir. Hayata, insanlara, hatta kendine karşı bile sessizleşir. Bu test, son zamanlarda fark etmeden sergilediğin davranışların, duygusal bir çöküşün işareti olup olmadığını anlamana yardımcı olmak için hazırlandı. Cevapların, kendinle ilgili sandığından çok daha fazlasını söyleyebilir.