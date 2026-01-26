onedio
Para Seni Değiştiriyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 17:01

Para sadece cebimize girmez, karakterimize de dokunur. Bazılarımız için para sadece bir araçtır, bazılarımız için ise kişiliği şekillendiren güçlü bir etken. Peki sen para kazandıkça aynı kişi mi kalıyorsun, yoksa yavaş yavaş başka birine mi dönüşüyorsun?

Hadi teste!

