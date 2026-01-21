onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine göre Kararsız mısın?

Evet/Hayır Testine göre Kararsız mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.01.2026 - 14:01

Bazı insanlar için kararlar nettir, bazılarıysa ihtimaller denizinde biraz daha fazla yüzmek ister. “Bir düşüneyim” senin sık kullandığın bir cümle mi, yoksa kararını verip yoluna mı bakarsın? Bu testte sadece evet ya da hayır diyorsun ve karar alma stilin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet/Hayır Testine göre Kararsız mısın?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın