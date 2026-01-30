İlişki Testi: Aşk mı Alışkanlık mı?

Her mesajı otomatik mi atıyorsun, yoksa hala kalbin hızlanıyor mu? Onunla sessizlik bile güvenli mi geliyor, yoksa sadece boşlukları dolduruyor mu? Bu test, ilişkinin kalbinde hala aşkın mı attığını yoksa alışkanlığın mı koltuğa yerleştiğini anlamaya çalışıyor.

Hadi teste!