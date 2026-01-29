Kişilik Testi: Gösterişi Seviyor musun?

Kimimiz kalabalığın ortasında parlamayı sever, kimimiz ise sessiz şıklığın peşindedir. Bazıları için gösteriş bir ifade biçimidir, bazıları içinse gereksiz bir gürültü. Bu testte vereceğin cevaplarla, gösterişle ilişkinin dozunu, nerede durduğunu ve aslında neyi sevdiğini keşfedeceksin.

Hadi teste!