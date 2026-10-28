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Alternatif Cadılar Bayramı Kostümü Fikirleriyle 'Gerçekten' Korkutan Mizahşörler

Alternatif Cadılar Bayramı Kostümü Fikirleriyle 'Gerçekten' Korkutan Mizahşörler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 23:18
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Cadılar Bayramı'nda korkunç kıyafetler giyilir, ilginç kostüm fikirleriyle eğlenceli partilere gidilir. Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında popüler olan Cadılar Bayramı kostümlerine, bu kez ilginç yorumlar geldi. Bir X kullanıcısı 'Haloween da ne olacaksınız?' diye sorunca, diğer kullanıcılardan oldukça gerçekçi cevaplar geldi.

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"Cadılar Bayramı'nda ne olacaksınız?"

"Cadılar Bayramı'nda ne olacaksınız?"
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Hayalet, zombi, cadı...

Sizce bunlar gerçekten korkunç mu?

Mesela kredi kartı ekstresi, kalabalık bir yurt odası, özel sektör maaşı ya da yay burcu erkeği kadar korkunç mu? Tamam kabul, yay burcu erkeğini listeden çıkarabiliriz :)

Peki listede başka nasıl 'kostümler' olur?

Bi' hayli korkunç...

Bi' hayli korkunç...
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👇🏻

👇🏻
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🥲

🥲
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😂😂😂

😂😂😂
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İnşallah canım ya

İnşallah canım ya
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Var mı daha stresli bir şey?

Var mı daha stresli bir şey?
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👇🏻

👇🏻
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Gerim gerim gerildik

Gerim gerim gerildik
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Durun daha kötüsü varmış!

Durun daha kötüsü varmış!
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Bi' de KPSS ol istersen...

Bi' de KPSS ol istersen...
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😂😂😂

😂😂😂
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👇🏻

👇🏻
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Allah düşürmesin

Allah düşürmesin
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😂😂😂

😂😂😂
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Biz de bir kostüm partisi düzenlesek iyi olacak...

Biz de bir kostüm partisi düzenlesek iyi olacak...
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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