Alternatif Cadılar Bayramı Kostümü Fikirleriyle 'Gerçekten' Korkutan Mizahşörler
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Cadılar Bayramı'nda korkunç kıyafetler giyilir, ilginç kostüm fikirleriyle eğlenceli partilere gidilir. Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında popüler olan Cadılar Bayramı kostümlerine, bu kez ilginç yorumlar geldi. Bir X kullanıcısı 'Haloween da ne olacaksınız?' diye sorunca, diğer kullanıcılardan oldukça gerçekçi cevaplar geldi.
"Cadılar Bayramı'nda ne olacaksınız?"
Bi' hayli korkunç...
👇🏻
🥲
😂😂😂
İnşallah canım ya
Var mı daha stresli bir şey?
👇🏻
Gerim gerim gerildik
Durun daha kötüsü varmış!
Bi' de KPSS ol istersen...
😂😂😂
👇🏻
Allah düşürmesin
😂😂😂
Biz de bir kostüm partisi düzenlesek iyi olacak...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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