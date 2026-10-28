Alternatif Cadılar Bayramı Kostümü Fikirleriyle 'Gerçekten' Korkutan Mizahşörler

Cadılar Bayramı'nda korkunç kıyafetler giyilir, ilginç kostüm fikirleriyle eğlenceli partilere gidilir. Ülkemizde son yıllarda özellikle gençler arasında popüler olan Cadılar Bayramı kostümlerine, bu kez ilginç yorumlar geldi. Bir X kullanıcısı 'Haloween da ne olacaksınız?' diye sorunca, diğer kullanıcılardan oldukça gerçekçi cevaplar geldi.