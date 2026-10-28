Mozambik Devlet Başkanı ile Putin Görüşmesinde Boy Farkı Dikkat Çekti

Liderlerin bir araya geldiği zirveler sosyal medya goygoycularının elinde bambaşka bir boyut kazanabiliyor. Masadaki ciddi görüşmelerin yanı sıra kameralara yansıyan kareler de sosyal medyanın gündemine oturabiliyor. Yakalanan küçük bir ayrıntı, konuyu siyasetin tüm ağırlığından sıyırarak bir mizah şölenine dönüşebiliyor.

Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine katıldığı Rusya-Afrika Zirvesi için Moskova'da bulundu. Chapo'nun zirvenin ardından paylaştığı fotoğrafta Putin ile arasındaki boy farkı gözlerden kaçmadı ve paylaşımın altına gelen yorumlar kullanıcıları güldürdü.

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