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Mozambik Devlet Başkanı ile Putin Görüşmesinde Boy Farkı Dikkat Çekti

Mozambik Devlet Başkanı ile Putin Görüşmesinde Boy Farkı Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 12:07
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Liderlerin bir araya geldiği zirveler sosyal medya goygoycularının elinde bambaşka bir boyut kazanabiliyor. Masadaki ciddi görüşmelerin yanı sıra kameralara yansıyan kareler de sosyal medyanın gündemine oturabiliyor. Yakalanan küçük bir ayrıntı, konuyu siyasetin tüm ağırlığından sıyırarak bir mizah şölenine dönüşebiliyor. 

Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine katıldığı Rusya-Afrika Zirvesi için Moskova'da bulundu. Chapo'nun zirvenin ardından paylaştığı fotoğrafta Putin ile arasındaki boy farkı gözlerden kaçmadı ve paylaşımın altına gelen yorumlar kullanıcıları güldürdü.

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Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir kareyi X hesabından paylaştı.

Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir kareyi X hesabından paylaştı.
twitter.com

'Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'dayız ve Rusya-Afrika 3. Zirvesi'ne katılmak için buradayız' notuyla görüşmenin detaylarını halkına aktaran başkanın söylediklerinden çok, paylaştığı fotoğraf konuşuldu. Neredeyse tüm dünyada gündem olan o görüntülere pek çok yorum da geldi.

"Sayın Başkan, bu kadar fazla düzenlenmiş fotoğraf yerine orijinalini kullanmalıydınız."

"Sayın Başkan, bu kadar fazla düzenlenmiş fotoğraf yerine orijinalini kullanmalıydınız."
twitter.com

Pek çok kişinin aklına "Yüzüklerin Efendisi" geldi.

Pek çok kişinin aklına "Yüzüklerin Efendisi" geldi.
twitter.com

"Ha, Kremlin fotoğrafçıları böyle bir açı kullanmazdı"

"Ha, Kremlin fotoğrafçıları böyle bir açı kullanmazdı"
twitter.com

"Putin resmen şaşkına dönmüş, LOL. Sen tam bir Afrika devisin."

"Putin resmen şaşkına dönmüş, LOL. Sen tam bir Afrika devisin."
twitter.com
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"Yok artık, resmen onu gölgede bırakmış 😭"

"Yok artık, resmen onu gölgede bırakmış 😭"
twitter.com

"Mozambik Devlet Başkanı o kadar uzun ki Putin'i küçük bir çocuk gibi gösteriyor."

"Mozambik Devlet Başkanı o kadar uzun ki Putin'i küçük bir çocuk gibi gösteriyor."
twitter.com

"Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo'nun boyu 2,04 metre."

"Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo'nun boyu 2,04 metre."
twitter.com

"Yok artık, Putin'i neden çocuk gibi gösterdiniz? Adam resmen tepesinde dikiliyor 😂😂😂"

"Yok artık, Putin'i neden çocuk gibi gösterdiniz? Adam resmen tepesinde dikiliyor 😂😂😂"
twitter.com

"Bana bunun yapay zeka olmadığını mı söylüyorsun?…"

"Bana bunun yapay zeka olmadığını mı söylüyorsun?…"
twitter.com
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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