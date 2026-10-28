Erkekler Tuvalet Eğitiminden Banyo Defterine İlk Askerlik Şoklarını Anlattı

Erkekler için askerlik, sivil hayatın bütün alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bambaşka bir düzenin içine girildiği, ilk günlerde neredeyse her ayrıntının şaşırttığı bir dönem. Ülkemizde pek çok kişinin yıllar sonra bile en ince noktasına kadar hatırladığı bu süreç, sohbetlerin vazgeçilmez konularından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının 'İlk askerlik şokunuz?' diye sorduğu paylaşımın altına gelen yanıtlarda, acemi birliğindeki tuvalet eğitiminden banyo defterine ve koğuştaki uyku düzenine kadar pek çok anı yeniden hatırlandı. Anlatılanlar hem güldürdü hem de askerlik yapanları kendi askerlik dönemlerine götürdü.

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