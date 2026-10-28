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Erkekler Tuvalet Eğitiminden Banyo Defterine İlk Askerlik Şoklarını Anlattı

Erkekler Tuvalet Eğitiminden Banyo Defterine İlk Askerlik Şoklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 11:13
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Erkekler için askerlik, sivil hayatın bütün alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bambaşka bir düzenin içine girildiği, ilk günlerde neredeyse her ayrıntının şaşırttığı bir dönem. Ülkemizde pek çok kişinin yıllar sonra bile en ince noktasına kadar hatırladığı bu süreç, sohbetlerin vazgeçilmez konularından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının 'İlk askerlik şokunuz?' diye sorduğu paylaşımın altına gelen yanıtlarda, acemi birliğindeki tuvalet eğitiminden banyo defterine ve koğuştaki uyku düzenine kadar pek çok anı yeniden hatırlandı. Anlatılanlar hem güldürdü hem de askerlik yapanları kendi askerlik dönemlerine götürdü. 

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Her şey bu tweet ile başladı.

Her şey bu tweet ile başladı.
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Ardından pek çok kişi anılarını anlatmaya başladı.

Ardından pek çok kişi anılarını anlatmaya başladı.
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Normal değil mi.

Normal değil mi.
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Şunu hayatının bir döneminde yaşamayan yoktur.

Şunu hayatının bir döneminde yaşamayan yoktur.
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Ne bekledin ki?

Ne bekledin ki?
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Bu bize de şok oldu.

Bu bize de şok oldu.
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Sizin unutamadığınız bir askerlik şokunuz var mı?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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