Erkekler Tuvalet Eğitiminden Banyo Defterine İlk Askerlik Şoklarını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erkekler için askerlik, sivil hayatın bütün alışkanlıklarını bir kenara bırakıp bambaşka bir düzenin içine girildiği, ilk günlerde neredeyse her ayrıntının şaşırttığı bir dönem. Ülkemizde pek çok kişinin yıllar sonra bile en ince noktasına kadar hatırladığı bu süreç, sohbetlerin vazgeçilmez konularından biri olmaya devam ediyor.
Sosyal medyada bir kullanıcının 'İlk askerlik şokunuz?' diye sorduğu paylaşımın altına gelen yanıtlarda, acemi birliğindeki tuvalet eğitiminden banyo defterine ve koğuştaki uyku düzenine kadar pek çok anı yeniden hatırlandı. Anlatılanlar hem güldürdü hem de askerlik yapanları kendi askerlik dönemlerine götürdü.
Her şey bu tweet ile başladı.
Ardından pek çok kişi anılarını anlatmaya başladı.
👇
Normal değil mi.
👇
👇
👇
Şunu hayatının bir döneminde yaşamayan yoktur.
👇
Ne bekledin ki?
👇
👇
Bu bize de şok oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın