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Yıllardır Süren Askerlik Kuralı Değişiyor: Yurt Dışında Yapılan Askerlik Türkiye'de de Geçerli Sayılacak

Yıllardır Süren Askerlik Kuralı Değişiyor: Yurt Dışında Yapılan Askerlik Türkiye'de de Geçerli Sayılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 11:07
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AK Parti, yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkede zorunlu askerliğini tamamlayan çifte vatandaşların Türkiye'de bir kez daha silah altına alınmasını önleyecek kanun teklifini hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Habertürk'e göre yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme, aynı partinin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde verdiği sözlerden biri.

Kaynak: Besti Karalar / Ekonomim

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Taslak tamamlandı: Yurt dışında askerliğini bitiren çifte vatandaş, Türkiye'de ikinci kez askere gitmeyecek.

Taslak tamamlandı: Yurt dışında askerliğini bitiren çifte vatandaş, Türkiye'de ikinci kez askere gitmeyecek.

Ekonomim'in haberine göre AK Parti'nin hazırladığı taslak, 'mükerrer askerlik hizmetini ortadan kaldırmayı' amaçlıyor. Mevcut uygulamada yalnızca Türkiye'nin ikili anlaşma yaptığı bazı ülkelerde tamamlanan askerlik tanınabiliyor; yeni düzenleme bu kapsamı genişletecek. Konu geçen hafta AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alındı, sorunun bu yasama döneminde çözülmesi kararlaştırıldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın MYK'da kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi.

Bugüne kadar yaşadığı ülkede askerliğini yapıp Türkiye'deki işlemlerini tamamlamayan ya da bedelliden yararlanmayan gençler 'yoklama kaçağı' veya 'bakaya' durumuna düşebiliyordu. Habertürk'ün aktardığına göre düzenleme yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendiriyor; hedef, gençlerin askerlik yüzünden Türk vatandaşlığından ayrılmasının da önüne geçmek.

Hangi ülkelerin kapsama gireceğine kanun değil, Milli Savunma Bakanlığı yönetmelikle karar verecek.

Hangi ülkelerin kapsama gireceğine kanun değil, Milli Savunma Bakanlığı yönetmelikle karar verecek.

Kanuna tek tek ülke adı yazılmayacak. Hangi ülkelerdeki askerliğin geçerli sayılacağına, hangi belgelerin isteneceğine ve alternatif kamu hizmetlerine Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Muafiyetin kapsamı, aranacak şartlar ve ikamet süreleri gibi teknik ayrıntılar da teklif Meclis'e sunulduktan sonra netleşecek. Habertürk'e göre en çok Almanya, Avusturya, İsviçre, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'da yaşayanlar bu düzenlemeden etkilenecek.

Öte yandan eleştiriler de var. TBMM Genel Kurulu'ndaki bir konuşmada, yurt dışındaki vatandaşların büyük çoğunluğunun Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşadığı, bu ülkelerde zorunlu askerlik bulunmadığı için teklifin bu kitlenin sorununu çözmediği savunuldu. Düzenlemenin gurbetçilerin askerlikten muaf olacağı anlamına gelmediği de vurgulandı.

Ekonomim'in haberinde ikinci bir taslaktan da söz ediliyor: Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de iki yıldan uzun süre kullanabilmesi için çalışılıyor. İki yılın ardından aracı kullanmaya devam etmek isteyenler, her ek yıl için belirli bir vergi ödeyecek. Bu taslak henüz tamamlanmadı; bitince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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