Yıllardır Süren Askerlik Kuralı Değişiyor: Yurt Dışında Yapılan Askerlik Türkiye'de de Geçerli Sayılacak

Kanuna tek tek ülke adı yazılmayacak. Hangi ülkelerdeki askerliğin geçerli sayılacağına, hangi belgelerin isteneceğine ve alternatif kamu hizmetlerine Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Muafiyetin kapsamı, aranacak şartlar ve ikamet süreleri gibi teknik ayrıntılar da teklif Meclis'e sunulduktan sonra netleşecek. Habertürk'e göre en çok Almanya, Avusturya, İsviçre, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'da yaşayanlar bu düzenlemeden etkilenecek.

Öte yandan eleştiriler de var. TBMM Genel Kurulu'ndaki bir konuşmada, yurt dışındaki vatandaşların büyük çoğunluğunun Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da yaşadığı, bu ülkelerde zorunlu askerlik bulunmadığı için teklifin bu kitlenin sorununu çözmediği savunuldu. Düzenlemenin gurbetçilerin askerlikten muaf olacağı anlamına gelmediği de vurgulandı.

Ekonomim'in haberinde ikinci bir taslaktan da söz ediliyor: Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de iki yıldan uzun süre kullanabilmesi için çalışılıyor. İki yılın ardından aracı kullanmaya devam etmek isteyenler, her ek yıl için belirli bir vergi ödeyecek. Bu taslak henüz tamamlanmadı; bitince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.