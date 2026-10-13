Yıllardır Süren Askerlik Kuralı Değişiyor: Yurt Dışında Yapılan Askerlik Türkiye'de de Geçerli Sayılacak
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AK Parti, yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkede zorunlu askerliğini tamamlayan çifte vatandaşların Türkiye'de bir kez daha silah altına alınmasını önleyecek kanun teklifini hazırladı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Habertürk'e göre yaklaşık 400 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme, aynı partinin 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde verdiği sözlerden biri.
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Taslak tamamlandı: Yurt dışında askerliğini bitiren çifte vatandaş, Türkiye'de ikinci kez askere gitmeyecek.
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Hangi ülkelerin kapsama gireceğine kanun değil, Milli Savunma Bakanlığı yönetmelikle karar verecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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