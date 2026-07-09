MSB Duyurdu: Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi ile bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472.653,60 TL oldu.

Yeni ücret hangi tarihten itibaren geçerli?

Yeni tutar, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi boyunca başvuruda bulunacak tüm yükümlüler için geçerli olacak.

Bu süreçte bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların, başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra belirlenen bu meblağı ilgili banka hesaplarına yatırmaları gerekecek.

Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir?

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden ya da en yakın askerlik şubesine müracaat etmesi gerekiyor.

Başvurunun onaylanmasının ardından, genelgede belirtilen net ücretin tek seferde ve peşin olarak ödenmesi şart koşuluyor. Taksitlendirme imkanı bulunmayan bu ödemenin ardından, adaylar celp ve sevk dönemlerinin açıklanmasını beklemeye başlıyor.