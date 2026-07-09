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Ekonomi
MSB Duyurdu: Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı

MSB Duyurdu: Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 14:29
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2026 yılının ikinci yarısına ait bedelli askerlik tutarı resmiyet kazandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 2026 bedelli askerlik ücretine son nokta konuldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücretinde son durum.

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Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de bedelli askerlik formülü, doğrudan memur maaş katsayısına endeksli bir sistem üzerinden hesaplanıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan zamlar ve katsayı değişiklikleri, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiliyor. Bakanlığın yayımladığı son genelge, 2026 yılının Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur maaş katsayılarını netleştirdiği için bedelli askerlik bedeli de bu doğrultuda yeniden hesaplanarak güncellenmiş oldu.

Temmuz 2026'da açıklanan enflasyon farkıyla bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Altı aylık verilerle ortaya çıkan bedelli askerlik ücretinde son durum açıklandı.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi ile bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472.653,60 TL oldu.

Yeni ücret hangi tarihten itibaren geçerli?

Yeni tutar, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi boyunca başvuruda bulunacak tüm yükümlüler için geçerli olacak.

Bu süreçte bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların, başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra belirlenen bu meblağı ilgili banka hesaplarına yatırmaları gerekecek.

Bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir?

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden ya da en yakın askerlik şubesine müracaat etmesi gerekiyor. 

Başvurunun onaylanmasının ardından, genelgede belirtilen net ücretin tek seferde ve peşin olarak ödenmesi şart koşuluyor. Taksitlendirme imkanı bulunmayan bu ödemenin ardından, adaylar celp ve sevk dönemlerinin açıklanmasını beklemeye başlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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