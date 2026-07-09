MSB Duyurdu: Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Açıklandı
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2026 yılının ikinci yarısına ait bedelli askerlik tutarı resmiyet kazandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 2026 bedelli askerlik ücretine son nokta konuldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücretinde son durum.
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Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?
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2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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