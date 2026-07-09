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Zengin Olmanın Formülünü Buldular: Gençlerin Parayı Nereye Yatırdığı Belli Oldu

Zengin Olmanın Formülünü Buldular: Gençlerin Parayı Nereye Yatırdığı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 10:28
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Küresel ölçekte yapılan son araştırmalar, yeni nesil yatırımcıların geleneksel tasarruf yöntemlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre gençler, artık onlarca yıl sonrasına vade koyan emeklilik planlarını arka plana itti. Küresel araştırma şirketi GWI tarafından yayımlanan son rapor, Z kuşağının finansal geleceğini inşa ederken anne ve babalarından kökten farklı bir strateji izlediğini net bir şekilde ortaya koydu.

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Gençlerin neye yatırım yaptığı belli oldu.

Gençlerin neye yatırım yaptığı belli oldu.

GWI’nin son altı yıllık dönemi mercek altına alan kapsamlı analizi, Z kuşağının yatırım alışkanlıklarındaki radikal dönüşümü gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre, genç nesil geleneksel sistemleri reddedip paranın kontrolünü kendi elinde tutmak istiyor.

Özellikle altın gençler arasında popüler hale geldi. Verilere göre gençler arasında altın sahipliği oranı son altı yılda yüzde 50 gibi rekor bir artış kaydetti. Aynı dönemde borsaya adım atan ve hisse senedi piyasalarında aktif rol alan Z kuşağı yatırımcılarının oranı yüzde 45 yükselirken, dijital varlıklara (kripto para) yönelenlerin oranı ise yüzde 43 artış gösterdi. 

Tüm bu dinamik enstrümanlar yükseliş trendini korurken, geleneksel emeklilik fonlarına yapılan yatırımların yüzde 10 oranında kan kaybetmesi dikkat çekti.

Gençler yatırım yapmaya önem veriyor. "Kendin yap" modelini benimsiyorlar.

Gençler yatırım yapmaya önem veriyor. "Kendin yap" modelini benimsiyorlar.

Ortaya çıkan bu veriler, genç kuşakların geleceğe dair birikim yapmadığı ya da paraya değer vermediği yönündeki yaygın algıyı tamamen çürüttü. Raporda yer alan detaylara göre, Z kuşağında hiçbir tasarrufu veya yatırımı bulunmayanların oranı yüzde 26 azalırken, nakit birikim yapmayı tercih edenlerin oranı yüzde 17 artış gösterdi. Rakamların arka planı incelendiğinde, gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerinin ve servet büyütme arzularının oldukça yüksek olduğu, ancak kurumsal sistemlere güvenmek yerine kendi kararlarını uyguladıkları 'kendin yap' modelini benimsedikleri görülüyor.

Geleneksel emeklilik fonları yaşça daha büyük nesillerin favorisi olmaya devam ederken Y kuşağının yüzde 18'i, X kuşağının ise yüzde 44'ü birikimlerini hâlâ klasik fonlarda değerlendiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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