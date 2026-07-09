Zengin Olmanın Formülünü Buldular: Gençlerin Parayı Nereye Yatırdığı Belli Oldu
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Küresel ölçekte yapılan son araştırmalar, yeni nesil yatırımcıların geleneksel tasarruf yöntemlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre gençler, artık onlarca yıl sonrasına vade koyan emeklilik planlarını arka plana itti. Küresel araştırma şirketi GWI tarafından yayımlanan son rapor, Z kuşağının finansal geleceğini inşa ederken anne ve babalarından kökten farklı bir strateji izlediğini net bir şekilde ortaya koydu.
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Gençlerin neye yatırım yaptığı belli oldu.
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Gençler yatırım yapmaya önem veriyor. "Kendin yap" modelini benimsiyorlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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