Zengin Olmanın Formülünü Buldular: Gençlerin Parayı Nereye Yatırdığı Belli Oldu

GWI’nin son altı yıllık dönemi mercek altına alan kapsamlı analizi, Z kuşağının yatırım alışkanlıklarındaki radikal dönüşümü gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre, genç nesil geleneksel sistemleri reddedip paranın kontrolünü kendi elinde tutmak istiyor.

Özellikle altın gençler arasında popüler hale geldi. Verilere göre gençler arasında altın sahipliği oranı son altı yılda yüzde 50 gibi rekor bir artış kaydetti. Aynı dönemde borsaya adım atan ve hisse senedi piyasalarında aktif rol alan Z kuşağı yatırımcılarının oranı yüzde 45 yükselirken, dijital varlıklara (kripto para) yönelenlerin oranı ise yüzde 43 artış gösterdi.

Tüm bu dinamik enstrümanlar yükseliş trendini korurken, geleneksel emeklilik fonlarına yapılan yatırımların yüzde 10 oranında kan kaybetmesi dikkat çekti.