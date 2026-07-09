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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Payfix ve BankPozitif’in Eski Sahibi Erkan Kork Tahliye Edildi

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Payfix ve BankPozitif’in Eski Sahibi Erkan Kork Tahliye Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 13:42
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TMSF’nin el koyduğu Payfix, BankPozitif ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork, davanın bugün görülen duruşmasında tahliye edildi. Kork, mahkemede yaptığı savunmada, “Beraat edeceğime eminim ama bunun için 16 ay hapis mi yatmam lazımdı?” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork tahliye edildi.

BankPozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork dahil 55 sanığın yargılandığı yasa dışı bahis davasının görülmesine devam edildi.

Önceki celsede tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork tahliye edilmişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Erkan Kork ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kork savunmasında, 'Bugün burada hakkında konuşulan şirket, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren mevzuata uygun işlemiş, insan kaynağına ve teknik altyapıya ciddi katkılarda bulunmuştur. Payfix’in kuruluşundan itibaren hedefim güçlü bir kurumsal yapı oluşturmaktı. Şirketim için her zaman en iyi insanları almaya ve teknik altyapıyı güçlendirmeye çalıştım. Her yıl yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için eğitimler düzenledik.' dedi.

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele konusunda da savcılığa çok sayıda başvuruda bulunduklarını öne süren Kork, 'Biz sadece Payfix’i korumadık, aynı zamanda tüm sektörün yaşadığı mağduriyetlerle savaştık. IBAN dolandırıcılığı konularıyla ilgili savcılığa birçok başvuruda bulunduk. Yargılanmaktan hiçbir zaman kaçmadım ancak adaletli yargılanmak isterim. Beraat edeceğime eminim ama bunun için 16 ay hapis mi yatmam lazımdı? Benim haricimde tutuklu ya da ev hapsinde sanık kalmadı. Mahkemede savunma yapan tüm sanıkların söylemlerine katılıyorum. Hiçbir sanığın ne benimle ne Payfix’le ne de diğer şirketlerimle ilgili aleyhime bir beyanı bulunmamaktadır. Sayın hakim, sizden adalet ve tutuksuz yargılanma talep ediyorum.' diyerek tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erkan Kork’un tahliyesine karar verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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