Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Payfix ve BankPozitif’in Eski Sahibi Erkan Kork Tahliye Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TMSF’nin el koyduğu Payfix, BankPozitif ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork, davanın bugün görülen duruşmasında tahliye edildi. Kork, mahkemede yaptığı savunmada, “Beraat edeceğime eminim ama bunun için 16 ay hapis mi yatmam lazımdı?” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork tahliye edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın